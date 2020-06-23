В ночь на 22 мая, в лесах Житомирской области пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков. Подозреваемый в убийстве признан вменяемым, к такому выводу пришли эксперты. Об этом заявил начальник Нацполиции региона Юрий Олейник, сообщает пресс-служба ГУНП.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта", - говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера.

На сегодня следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

В то же время, учитывая, что назначены судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

В полиции отметили, что в рамках уголовного производства было назначено до двух сотен экспертиз. Все они требуют времени. Однако пока следователи получили результаты по двум десяткам выполненных экспертиз.

Напомним, изначально мужчина убил двоих рыбаков, которые остались рядом с ним. Затем начал расстреливать спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек.