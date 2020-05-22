Смертельная рыбалка: мужчина расстрелял 7 человек [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 22 мая, в лесах Житомирской области пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.
"На берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г. р. После распития спиртных напитков 6 отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка", - сказал Геращенко.
Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек.
Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье из которого было осуществлено массовое убийство изъято. Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье пьяный полицейский расстрелял коллегу.
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