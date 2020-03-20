В Запорожье пьяный полицейский расстрелял коллегу [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в Запорожье правоохранители задержали сотрудника одного из отделов полиции, который на работе обстрелял из пистолета своего коллегу, а потом со своим руководством выдавали инцидент как суицид. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
По информации правоохранителей, в тяжелом состоянии 25-летнего младшего лейтенанта полиции было госпитализировано с диагнозом огнестрельное ранение лобной области черепа, его прооперировали и изъяли резиновую пулю. Раненый сотрудник находился в состоянии комы.
Следователи ГБР начали уголовное производство по статьи 15 (Покушение на преступление), части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Внезапно, возможно на почве неприязненных отношений, старший оперуполномоченный совершил несколько выстрелов из принадлежащем ему травматического пистолета "Форт 12Р", последний из которых - в голову своему коллеге. Осознав что натворил, стрелок сразу доложил своему руководству, после чего в кабинете было создано имитацию попытки суицида и только тогда вызвана бригада "Скорой". Собранные факты подтвердил и сам потерпевший, когда вышел из комы и дал показания, - сообщают правоохранители.
В настоящее время 28-летнему капитану полиции будет объявлено о подозрении по факту совершения покушения на убийство. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина зверски убил пенсионера.
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