Украина попала в список стран "красной зоны" [ Редактировать ]
Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны". Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости на COVID-19 для активного возобновления международного авиасообщения.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.
Сообщается, что Министерство здравоохранения обновило список стран "зеленой" и "красной зоны" по состоянию на 22 июня.
"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения", - говорится в сообщении.
При этом популярные среди украинцев страны такие как Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в "зеленой зоне".
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