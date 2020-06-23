Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксировали 38 074 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 833 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 16 956 человек, в том числе за минувшие сутки 314 человек.
Умерли 1 035 человек, в том числе за минувшие сутки - 23 человека.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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