Известный Большой адронный коллайдер, длина которого составляет 27 километров, является в самым большим в мире прибором для изучения элементарных частиц. В то же время он держит рекорд, как самая большая в мире машина, построенная человеком.

Но ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований, CERN) планирует еще более амбициозный план по постройке еще большего коллайдера длиной в 100 километров. На постройку уйдет 23 миллиарда долларов и 10 лет.

Коллайдер будет использоваться для дальнейшего изучения бозона Хиггса, или как ее еще называют "частица Бога". Она была предсказана ученым Питером Хиггсом в 1964 году и обнаружена как частица в 2012 году с использованием Большого адронного коллайдера.

Читайте также Ученые объяснили причину трехмерности Вселенной

После того как план был утвержден независимой комиссией в марте, совет ЦЕРН на днях утвердил планы по созданию более крупного коллайдера.

"Я думаю, что это исторический день для физики элементарных частиц в Европе и за ее пределами", - сказала генеральный директор CERN Фабиола Джанотти.

Теперь все, что остается, — это собрать 23 миллиарда долларов. Как оказалось, даже для такой крупной организации, как ЦЕРН это непростая задача. Ученые будут просить у Евросоюза, США и Китая выделить деньги на создание амбициозного проекта.

Тем не менее, до начала строительства время собрать необходимую сумму будет, так как реализация проекта гигантского коллайдера произойдет не раньше 2038 года, а закончится ближе к 2048 году.

Постройка Большого адронного коллайдера заняла целое десятилетие, а его стоимость составила около 4,75 миллиарда долларов.

Большая часть этих денег поступила из европейских стран, таких как Германия, Великобритания, Франция и Испания.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые разгадали тайну "зеленых галактик". Также ранее хорек стал причиной отключения Большого адронного коллайдера.