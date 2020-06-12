В 2007 году астрономы нашли таинственный зеленый объект. Изучая снимки некоторых из 50 млн галактик в рамках проекта Sloan Digital Sky Survey "Галактический зоопарк", ученый Хэнни Ван Аркель натолкнулся на необычную "зеленую" галактику. Об этом сообщает Forbes.

В последующие годы астрономы обнаружили около 20 подобных объектов, которые простираются на десятки тысяч световых лет за пределами соседних галактик. Это стало сенсацией в научных кругах - ведь зеленых звезд не существует, откуда же берется "ядовитый" цвет галактик и планетарных туманностей?

Цвет звезд варьируются от синего до белого, от желтого до оранжевого и красного, в зависимости от их температуры. Зеленых или розовых звезд не бывает. Ученые пришли к выводу, что зеленое свечение космических объектов возникает из-за нагретого газа.

Когда электроны переходят между различными уровнями энергии, они излучают свет на определенных, четко определенных частотах. Кислород, третий по распространенности элемент во Вселенной (около 1% всех атомов по массе), приобретает зеленое излучение в результате двойной ионизации. Для этого необходимо интенсивное ультрафиолетовое излучение и радиация от звезды с температурой выше 50 000 градусов Цельсия.

Когда галактики взаимодействуют, активируется сверхмассивная черная дыра одной галактики, образуя квазар. Когда свет квазара попадает на газ, он ионизирует кислород, создавая жутковатое зеленое свечение. Его присутствие служит индикатором, что идет процесс формирования звезды.

Ранее сообщалось, что далекая галактика посылает радиосигналы каждые 157 дней.