Безвиз с Канадой: Зеленский попросил Трюдо ускорить процесс [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе разговоре Зеленский попросил Трюдо ускорить работу по достижению договоренностей о безвизе между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Президент отметил необходимость определить временные рамки начала диалога о безвизе.
"Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", - сообщил Зеленский.
В ответ премьер Канады Трюдо заявил, что сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.
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