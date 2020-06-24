В Україні зафіксували новий антирекорд щодо приросту кількості хворих на COVID-19: за добу 940 випадків, 16 людей померло Найбільше інфікованих виявили на Львівщині - 203 людини. Суттєве збільшення заражених на Рівненщині та в Києві. У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що епідеміологічна ситуація вкрай напружена та небезпечна. І закликали дотримуватись правил карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: