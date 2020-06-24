В Україні зафіксували новий антирекорд COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні зафіксували новий антирекорд щодо приросту кількості хворих на COVID-19: за добу 940 випадків, 16 людей померло Найбільше інфікованих виявили на Львівщині - 203 людини. Суттєве збільшення заражених на Рівненщині та в Києві. У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що епідеміологічна ситуація вкрай напружена та небезпечна. І закликали дотримуватись правил карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Подумайте над тим, що може закінчитись і друга хвиля лікарень і третя і просто не буде можливості надавати медичну допомогу.
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