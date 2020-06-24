Черговий антирекорд: Україна "взяла срібло" у коронавірусному антирейтингу Європи [ Редактировать ]
Україна посіла друге місце в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. За минулу добу маємо черговий антирекорд - 940 хворих. Більше - лише в Росії. При цьому ми на передостанньому місці за кількістю тестів на мільйон населення - серед європейських країн.
За добу померли 16 людей. Найбільше інфікованих на Львівщині 203 особи. Суттєво збільшилася кількість заражених - на Рівненщині та в Києві. У МОЗі закликають не порушувати карантиинні обмеження.
Адже епідеміологічна ситуація залишається вкрай напруженою та небезпечною. І лікарні вже готуються до другої хвилі коронавірусу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вже реально працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Подумайте над тим, що може закінчитись і друга хвиля лікарень, і третя, і просто не буде можливості надавати медичну допомогу.
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