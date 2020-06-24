Україна посіла друге місце в Європі за кількістю нових випадків COVID-19. За минулу добу маємо черговий антирекорд - 940 хворих. Більше - лише в Росії. При цьому ми на передостанньому місці за кількістю тестів на мільйон населення - серед європейських країн.

За добу померли 16 людей. Найбільше інфікованих на Львівщині 203 особи. Суттєво збільшилася кількість заражених - на Рівненщині та в Києві. У МОЗі закликають не порушувати карантиинні обмеження.

Адже епідеміологічна ситуація залишається вкрай напруженою та небезпечною. І лікарні вже готуються до другої хвилі коронавірусу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: