Украина и Италия вышли из российского космического проекта [ Редактировать ]
Украина и Италия отказались участвовать в создании астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", которая предназначена для изучения источников гамма-излучения и "темной материи" во Вселенной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя проекта, главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.
Гальпер рассказал, что итальянская сторона должна была изготовить часть прибора, измеряющего угол прилета гамма-частицы. Украинская сторона должна была создать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку, а также детекторы - прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частицы теряют энергию, и ее можно измерить.
На сайте "Гамма-400" сообщается, что в проекте от Украины участвуют: Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Львовский центр Института космических исследований и Институт сцинтилляционных материалов (Харьков). Теперь России придется искать других подрядчиков, которые изготовят данные приборы. Запуск обсерватории в космос планируется на 2030 год.
Ранее сообщалось, что NASA планирует построить в лунном кратере в гигантский телескоп.
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