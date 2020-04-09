Лунная обсерватория: NASA поставит телескоп в кратере [ Редактировать ]
Аэрокосмическое агентство США создает проект реконструкции лунного кратера в гигантский телескоп.
Об этом сообщает Cnet.
По информации, радиотелескоп будет разработал один из сотрудников NASA в рамках программы Innovate Advanced Concepts.
Известно, что созданием занимается Лаборатория реактивного движения Агенства.
Фото: Cnet
Ранее мы писали, что индийский космический корабль потерялся в районе Луны. Связь с луноходом "Паргъям" потерялась в двух километрах от точки.
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