Аэрокосмическое агентство США создает проект реконструкции лунного кратера в гигантский телескоп.

Об этом сообщает Cnet.

По информации, радиотелескоп будет разработал один из сотрудников NASA в рамках программы Innovate Advanced Concepts.

Известно, что созданием занимается Лаборатория реактивного движения Агенства.

Фото: Cnet

Ранее мы писали, что индийский космический корабль потерялся в районе Луны. Связь с луноходом "Паргъям" потерялась в двух километрах от точки.