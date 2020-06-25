В Украине стартует ВНО-2020 [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Отметим, что в этот день выпускники сдают математику. Именно с этого предмета решили начать тестирование в 2020 году.
По информации Министерства образования и науки, все пункты тестирования готовы к проведению внешнего оценивания по рекомендациям главного государственного санитарного врача.
Тестирование по каждому предмету будет начинаться в 11:00. Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников в пункт начинаться в 9:50. В приглашении-пропуске каждого участника указан промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
Перед входом в пункт тестирования участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.
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