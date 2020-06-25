С МКС запустили второй американский военный спутник [ Редактировать ]
США запустили второй за неделю военный спутник с Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте NASA.
Космический аппарат Red-Eye-3 запущен в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA.
"Программа Red-Eye разрабатывает и демонстрирует технологии, которые повышают полезность недорогих микроспутников", - говорится на сайте Американского аэрокосмического агентства.
Спутник был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.
Red-Eye-3 будет проводить тестирование бортовых компьютеров, технологий управления тепловым режимом, а также спутниковой связи.
Ранее сообщалось, что 18 июня США вывели на орбиту военный спутник Red-Eye-2, созданный по заказу Пентагона.
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