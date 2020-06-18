Американский военный спутник Red-Eye-2 выведен на орбиту с борта Международной космической станции. Об этом сообщается в отчете NASA о деятельности астронавтов на борту МКС.

Спутник запущен в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA.

"Программа Red-Eye разрабатывает и демонстрирует технологии, которые повышают полезность недорогих микроспутников", - говорится на сайте Американского аэрокосмического агентства.

Космический аппарат был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.

Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах Минобороны США он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

Это второй из трех спутников Red-Eye, запуск первого состоялся в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что Россия создала систему предупреждения о ракетном нападении из четырех спутников "Тундра".