С МКС запустили американский военный спутник [ Редактировать ]
Американский военный спутник Red-Eye-2 выведен на орбиту с борта Международной космической станции. Об этом сообщается в отчете NASA о деятельности астронавтов на борту МКС.
Спутник запущен в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA.
"Программа Red-Eye разрабатывает и демонстрирует технологии, которые повышают полезность недорогих микроспутников", - говорится на сайте Американского аэрокосмического агентства.
Космический аппарат был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.
Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах Минобороны США он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Это второй из трех спутников Red-Eye, запуск первого состоялся в июне 2019 года.
Ранее сообщалось, что Россия создала систему предупреждения о ракетном нападении из четырех спутников "Тундра".
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