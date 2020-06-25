В Черкассах во время отдыха на Днепре утонул 34-летний мужчина. Трагедия случилась после того, как мужчина спас своего тонущего сына, сообщает областной центр медицины катастроф.

Вечером 24 июня отец с 7-летним сыном катались на катамаране возле пляжа "Живчик". Отец прыгнул в воду, и толчком воды от прыжка ребенка сбросило в Днепр. Мужчина сориентировался и быстро поплыл к сыну. Он держал ребенка на воде, пока с берега не подоспела помощь. Ребенка забрали и доставили к берегу. В это время отец исчез.

Мальчик успел наглотаться воды и чуть не захлебнулся. Его отвезли в Черкасскую городскую детскую больницу. Тело его отца позже нашли водолазы.

Ранее сообщалось, что семь детей утонули при попытке спасти друга.