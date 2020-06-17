С начала лета в Украине уже утонуло 100 человек [ Редактировать ]
За первые две недели лета в Украине уже утонули 100 человек, среди которых 17 детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Только за последние выходные, 13 и 14 июня, на воде погибло 24 человека, в том числе трое детей.
Спасатели предупреждают, что основной причиной трагедий на воде становится грубое нарушение правил безопасности. В жару для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами.
В ГСЧС напоминают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:
- правильный выбор места для купания;
- строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;
- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
- запрет на распитие алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что в Одесской области утонул автомобиль с двумя рыбаками.
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