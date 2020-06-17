За первые две недели лета в Украине уже утонули 100 человек, среди которых 17 детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Только за последние выходные, 13 и 14 июня, на воде погибло 24 человека, в том числе трое детей.

Спасатели предупреждают, что основной причиной трагедий на воде становится грубое нарушение правил безопасности. В жару для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами.

В ГСЧС напоминают, что основными условиями для безопасного отдыха являются:

правильный выбор места для купания;

строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

запрет на распитие алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в Одесской области утонул автомобиль с двумя рыбаками.