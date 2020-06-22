Семь детей утонули при попытке спасти друга [ Редактировать ]
В Китае на плотине реки Фуцзян семь школьников безуспешно пытались помочь товарищу, который упал в воду. В результате все дети утонули. Об этом сообщает China Daily.
Отмечается, что инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 21 июня, в населенном пункте Мисьнь уезда Туннань.
"Все восемь детей были объявлены пропавшими без вести, в их поиске принимали участие более 200 человек. Позже были обнаружены тела погибших", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам, все дети были учениками местной начальной школы и жили неподалеку.
В выходные они отправились играть возле плотины, однако один ребенок по неосторожности оступился и упал в воду, а семеро других пытались спасти своего товарища.
Ранее мы писали о том, что с начала лета в Украине уже утонуло 100 человек.
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