Граждане Украины могут беспрепятственно поехать на отдых в 4 страны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, без дополнительных условий украинцы могут поехать в Албанию, США, Сербию и Ирландию.

Отмечается, что Великобритания и Беларусь обязывают всех прибывающих граждан Украины проходить двухнедельную обсервацию. Черногория же пропустит украинцев через границу только в случае наличия негативного ПЦР-теста, который сделан не позже 48-часов до прибытия в страну.

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