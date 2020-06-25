Отпуск в условиях пандемии: какие страны "открылись" для путешествий [ Редактировать ]
Граждане Украины могут беспрепятственно поехать на отдых в 4 страны.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, без дополнительных условий украинцы могут поехать в Албанию, США, Сербию и Ирландию.
Отмечается, что Великобритания и Беларусь обязывают всех прибывающих граждан Украины проходить двухнедельную обсервацию. Черногория же пропустит украинцев через границу только в случае наличия негативного ПЦР-теста, который сделан не позже 48-часов до прибытия в страну.
Читайте также, открылась онлайн-карта, где каждый желающий может увидеть список стран и правила въезда в них во время пандемии COVID-19.
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