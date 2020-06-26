Главу госадминистрации Кировоградской области Андрея Балоня задержали на взятке в 1,8 млн грн.. Это произошло в день, когда Кабмин согласовал его отставку. Об этом сообщили в НАБУ и СБУ.

Уже экс-глава области собирался получить взятку 1,8 млн грн от руководителя одного из регионального представительства власти за то, чтобы не мешать его деятельности. Сумма разбивалась на транши. Задержали чиновника во время получения уже второго в размере 250 тыс. грн (первый был передан ранее в этом же месяце в размере 100 тыс. грн).

Сообщается, что обыски прошли как в Кировоградской ОГА, так и в доме самого Балоня. Он задержан, ведется расследование.

Ранее мы писали о том, что Кабмин согласовал отставку Кировоградского губернатора.