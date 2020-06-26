Главу Кировоградской области задержали на взятке [ Редактировать ]
Главу госадминистрации Кировоградской области Андрея Балоня задержали на взятке в 1,8 млн грн.. Это произошло в день, когда Кабмин согласовал его отставку. Об этом сообщили в НАБУ и СБУ.
Уже экс-глава области собирался получить взятку 1,8 млн грн от руководителя одного из регионального представительства власти за то, чтобы не мешать его деятельности. Сумма разбивалась на транши. Задержали чиновника во время получения уже второго в размере 250 тыс. грн (первый был передан ранее в этом же месяце в размере 100 тыс. грн).
Сообщается, что обыски прошли как в Кировоградской ОГА, так и в доме самого Балоня. Он задержан, ведется расследование.
Ранее мы писали о том, что Кабмин согласовал отставку Кировоградского губернатора.
по теме
В Китае произошло сильное землетрясение
В ночь на пятницу, 26 июня, на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой
Гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака
26 июня знаков зодиака ждет немало двусмысленных ситуаций
Курс валют на 26 июня
На пятницу, 26 июня, Национальный банк Украины установил курс валют
Как привлечь удачу и деньги в дом
В народе существует мнение, что мы сами своими же действиями и привычками либо притягиваем в дом деньги, либо отталкиваем их
Погода на 27-28 июня: какие "сюрпризы" ждут украинцев на выходных
В пятницу, 26 июня, в столице ожидается переменная облачность