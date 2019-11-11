Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Андрей Балонь. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой президента.

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А вторым указом глава государства освободил от выполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Кто такой Андрей Балонь?

В сентябре 2015 года Балонь начал преподавать на кафедре госуправления и права Национального технического университета им. Юрия Кондратюка в Полтаве. В июне 2016 года он получил адвокатское свидетельство. В мае 2017 года стал заместителем главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Балонь уволился после того, как в апреле текущего года Гордеева сняли с должности.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поручил Кабмину разработать стандарт новостей для СМИ. А также Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.