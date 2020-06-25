Кабмин согласовал отставку Кировоградского губернатора [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины согласовал отставку Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 июня.
Премьер-министр Денис Шмыгаль зачитал пакет кадровых решений, члены правительства проголосовали. О причинах отставки не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.
В сентябре 2015 года Балонь начал преподавать на кафедре госуправления и права Национального технического университета им. Юрия Кондратюка в Полтаве. В июне 2016 года он получил адвокатское свидетельство. В мае 2017 года стал заместителем главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Балонь уволился после того, как в апреле текущего года Гордеева сняли с должности.
Ранее сообщалось, что Кабмин выделил на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины 740 млн грн.
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