Кабинет министров Украины согласовал отставку Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль зачитал пакет кадровых решений, члены правительства проголосовали. О причинах отставки не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Андрея Балоня главой Кировоградской ОГА в начале ноября 2019 года.

В сентябре 2015 года Балонь начал преподавать на кафедре госуправления и права Национального технического университета им. Юрия Кондратюка в Полтаве. В июне 2016 года он получил адвокатское свидетельство. В мае 2017 года стал заместителем главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Балонь уволился после того, как в апреле текущего года Гордеева сняли с должности.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины 740 млн грн.