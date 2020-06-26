Ученые из Калифорнийского технологического университета увидели редчайшее явление сливания двух черных дыр.

Об этом пишет caltech.edu.

По информации, во время слияния космические объекты, через которые не проникает свет, выдали яркую вспышку.

Отмечается, что черные дыры вращались вокруг массивного объекта. Столь завораживающее явление астрономы фиксируют впервые в истории наблюдений.

Ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили черную дыру на близком расстоянии от Земли. Объект находится в 100 световых лет от нашей планеты.