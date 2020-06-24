Ученые наблюдали слияние черной дыры с таинственным объектом [ Редактировать ]
Странный объект непонятной природы обнаружили астрономы, занимающиеся поиском гравитационных волн в рамках проекта LIGO. В августе 2019 года, они зафиксировали гравитационные волны от слияния двух объектов - событие GW190814. Свои наблюдения они описали в статье для журнала Astrophysical Journal Letters.
Анализ сигнала показал, что более легкое тело весило 2,6 массы Солнца, а более тяжелым была черная дыра в 23 массы Солнца. При слиянии образовалась черная дыра в 25 масс Солнца, а часть массы перешла в энергию гравитационных волн.
Астрономы так и не смогли идентифицировать более легкий объект, который оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры.
Согласно современным моделям эволюции, тяжелые звезды заканчивают жизнь коллапсом, превращаясь в черные дыры. Легкие звезды взрываются, оставляя после себя плотную нейтронную звезду. Самая тяжелая из известных нейтронных звезд имеет массу в 2,5 массы Солнца, самая легкая черная дыра - 5 масс Солнца. Новый объект непонятной природы оказался где-то между ними.
Ученым еще предстоит разгадать его загадку и переписать существующие модели эволюции звезд и образования из них нейтронных звезд и черных дыр.
Ранее сообщалось, что черная дыра "родила" планету.
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