Странный объект непонятной природы обнаружили астрономы, занимающиеся поиском гравитационных волн в рамках проекта LIGO. В августе 2019 года, они зафиксировали гравитационные волны от слияния двух объектов - событие GW190814. Свои наблюдения они описали в статье для журнала Astrophysical Journal Letters.

Анализ сигнала показал, что более легкое тело весило 2,6 массы Солнца, а более тяжелым была черная дыра в 23 массы Солнца. При слиянии образовалась черная дыра в 25 масс Солнца, а часть массы перешла в энергию гравитационных волн.

Астрономы так и не смогли идентифицировать более легкий объект, который оказался тяжелее любой известной нейтронной звезды и легче любой черной дыры.

Согласно современным моделям эволюции, тяжелые звезды заканчивают жизнь коллапсом, превращаясь в черные дыры. Легкие звезды взрываются, оставляя после себя плотную нейтронную звезду. Самая тяжелая из известных нейтронных звезд имеет массу в 2,5 массы Солнца, самая легкая черная дыра - 5 масс Солнца. Новый объект непонятной природы оказался где-то между ними.

Ученым еще предстоит разгадать его загадку и переписать существующие модели эволюции звезд и образования из них нейтронных звезд и черных дыр.

Ранее сообщалось, что черная дыра "родила" планету.