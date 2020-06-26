В Дарницком районе столицы ночью спасатели тушили пожар в торговых павильонах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

По информации, на улице Ревуцкого, 7-В загорелась точка по продаже овощей, после чего огонь перекинулся на соседний павильон по сбору вторсырья. Пожар унес жизнь одной женщины.

В 2:23 пожар пожарным удалось локализовать, а в 2:31 - ликвидировать. К сожалению, во время тушения пожара, в павильоне по продаже овощей было обнаружено тело женского пола без признаков жизни.

Отмечается, что причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ГСЧС

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