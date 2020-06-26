Обнаружили обгоревшее тело: в Киеве горели торговые павильоны [ Редактировать ]
В Дарницком районе столицы ночью спасатели тушили пожар в торговых павильонах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
По информации, на улице Ревуцкого, 7-В загорелась точка по продаже овощей, после чего огонь перекинулся на соседний павильон по сбору вторсырья. Пожар унес жизнь одной женщины.
В 2:23 пожар пожарным удалось локализовать, а в 2:31 - ликвидировать. К сожалению, во время тушения пожара, в павильоне по продаже овощей было обнаружено тело женского пола без признаков жизни.
Отмечается, что причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Фото: ГСЧС
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