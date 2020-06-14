В центре Киева мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара, но в квартире спасатели нашли труп женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.

По данным спасателей, пожар произошел на ул. Михайловской, 22, в Шевченковском районе столицы. Спасатели, которые прибыли на место происшествия оперативно приступил к ликвидации пожара и спасению людей, которые находились в горящей квартире на 3 этаже.

По прибытию на место вызова было установлено, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот оказывал сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что представляло прямую угрозу жизни пожарных, и просто выпрыгнул с балкона

Пострадавшего мужчину сразу передали медикам в сопровождении правоохранителей. Но во время тушения пожара в квартире был обнаружен труп женщины.

Обстоятельствами данного происшествия будут заниматься правоохранительные органы.

Но, как передает TZmedia в телеграмм-канале, что мужчина выпрыгнувший из балкона является гражданином Германии.

Мужчина, который выпрыгнул из окна, оказался гражданином Германии. Сейчас он в больнице. Квартиру на Михайловской он снимал. Соседи его почти не знают. Убитая женщина, которую нашли у него в квартире - украинка, 1992 года рождения. Она лежала на кровати с многочисленными ножевыми ранениями.

Но официальная информация от полиция пока ожидается. Полиция выясняет детали и причины этой трагедии на улице Михайловской.

На месте работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители нашли труп мужчины на берегу озера.

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