Пожар в Киеве: в вагончике заживо сгорел человек (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июля, в Киеве на переулке Панфиловцев произошел cмертельный инцидент. На частной территории загорелся строительный вагончик. Возгорание ликвидировали спасатели. Известно, что во время пожара погиб человек, передает "Информатор".
На место прибыли пожарные и незамедлительно начали тушить пожар. Во время обследования помещения спасатели нашли обгоревший труп неопределенного пола.
Для выяснения подробностей выехала следственно-оперативная группа Печерского района столицы. К ликвидации возгорания привлекали три единицы техники и около 15 человек личного состава. Личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что в центре Киева вспыхнула новостройка, а также в Киеве трагически погиб 4-летний мальчик.
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