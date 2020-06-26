В Днепре полковник полиции покончил с собой/ Фото: korrespondent.net

В Днепре полковник полиции Павел Савенко покончил жизнь самоубийством. Трагический случай произошел 25 июня на улице Янгеля. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".

Отмечается, что мужчина выстрелил себе в голову из карабина.

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"Жена полицейского пришла домой с ребенком после прогулки около 20:30. Женщина увидела, что в одной из комнат двери закрыты изнутри. Когда она смогла открыть дверь, то обнаружила труп своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона", - говорится в сообщении.

В квартире, где застрелился полицейский, предсмертную записку не нашли. Жена правоохранителя не понимает, почему ее муж решил покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что мужчина убил 19-летнюю любовницу и покончил жизнь самоубийством.