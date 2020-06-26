В Днепре застрелился полковник полиции [ Редактировать ]
В Днепре полковник полиции Павел Савенко покончил жизнь самоубийством. Трагический случай произошел 25 июня на улице Янгеля. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Сейчас".
Отмечается, что мужчина выстрелил себе в голову из карабина.
"Жена полицейского пришла домой с ребенком после прогулки около 20:30. Женщина увидела, что в одной из комнат двери закрыты изнутри. Когда она смогла открыть дверь, то обнаружила труп своего мужа. Мужчина выстрелил себе в правый висок. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона", - говорится в сообщении.
В квартире, где застрелился полицейский, предсмертную записку не нашли. Жена правоохранителя не понимает, почему ее муж решил покончил жизнь самоубийством.
Ранее сообщалось, что мужчина убил 19-летнюю любовницу и покончил жизнь самоубийством.
по теме
В Днепре мужчину спасли от неминуемой гибели (видео)
Молодого человека увидели на камерах видеонаблюдения
В Днепропетровской области мужчина зверски убил жену
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения
На Одещине задержали похитителя домашних животных
Ему грозит до 8 лет лишения свободы
На Закарпатье девушку избили в отделении полиции
Инцидент произошел в Межгорском отделении полиции в ночь с 13 июня на 14 июня
Правоохранители обнаружили жуткую "находку" на берегу реки (фото 18+)
На берегу реки в Днепре нашли повешенного на кофте мужчину, телу было уже несколько дней