В Тернополе чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает svidok.online.

"Свою высшую награду 26-летний спортсмен получил в 18 лет. С тех пор он начал работать тренером и продолжал тренироваться сам, участвовал в различных соревнованиях", - говорится в сообщении.

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По словам коллег Любомира, сделать последний шаг парня заставили неудачи в личной жизни. Недавно он расстался с девушкой.

Проблемы начались где-то полтора года назад. Он резко бросил спорт, перестал тренировать своих учеников. Говорят, даже обращался за помощью к психиатрам. Но выйти из этого состояния так и не смог.

Ранее сообщалось, что чемпион НБА жестоко избил мужчину.