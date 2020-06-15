Известный актер покончил жизнь самоубийством [ Редактировать ]
В Мумбаи нашли покончившего жизнь самоубийством индийского актера Сушанта Сингха Раджпута. Мужчине было 34 года. Об этом сообщает NDTV.
По словам друзей и родственников знаменитости, ничего не предвещало беды.
В квартире предсмертной записки не было. Актер не жаловался на здоровье, депрессию, не было у него проблем в личной жизни и на работе.
Свое самое последнее сообщение в Instagram звезда индийского кино посвятил матери, умершей 18 лет назад.
Раджпут опубликовал черно-белые фото матери и свое.
Размытое прошлое испаряется, как слезы, бесконечные мечты, которые высекали дуги улыбок, и мимолетная жизнь, которая ведет переговоры между ними.
Сушант Сингх Раджпут известен своим ролями в фильмах Нерассказанная история, Три ошибки моей жизни, Драйв, Кедарнатх и других.
Ранее мы писали, что муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса.
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