В Мумбаи нашли покончившего жизнь самоубийством индийского актера Сушанта Сингха Раджпута. Мужчине было 34 года. Об этом сообщает NDTV.

По словам друзей и родственников знаменитости, ничего не предвещало беды.

В квартире предсмертной записки не было. Актер не жаловался на здоровье, депрессию, не было у него проблем в личной жизни и на работе.

Свое самое последнее сообщение в Instagram звезда индийского кино посвятил матери, умершей 18 лет назад.

Раджпут опубликовал черно-белые фото матери и свое.

Размытое прошлое испаряется, как слезы, бесконечные мечты, которые высекали дуги улыбок, и мимолетная жизнь, которая ведет переговоры между ними.

Сушант Сингх Раджпут известен своим ролями в фильмах Нерассказанная история, Три ошибки моей жизни, Драйв, Кедарнатх и других.

Ранее мы писали, что муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса.