Мужчина убил 19-летнюю любовницу и покончил жизнь самоубийством [ Редактировать ]
В Новоград-Волынском районе, в селе Тальки, 41-летний мужчина выстрелил в спину 19-летней девушке из ружья. После этого мужчина застрелился. Об этом сообщает пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области.
Их тела нашли на одной из улиц.
По предварительной информации, Людмила возвращалась домой ночью, но за несколько метров до дома ее ждал Игорь. Они пообщались, после чего и произошла трагедия.
Сразу после убийства стрелок позвонил знакомому и рассказал о содеянном. Также звуки выстрелов слышали и соседи, которые пришли на место происшествия.
Мать убитой девушки Мария Деркач отметила, что мужчина умер до приезда медиков.
Выстрелил ей в спину, а себе выстрелил в грудь. Я, когда прибежала, он был еще жив. Она лежала на спине, а он так ее обнял. Говорил, чтобы в больницу ее везли
Погибшие были знакомы и находились в любовных связях. По словам родных девушки, она встречалась с мужчиной, несмотря на то, что он был женат и имел 16-летнюю дочь.
У пары часто были ссоры. Мужчина имел ревнивый характер, поднимал на девушку руку и потому она решила уйти от него. Тот грозился убить ее и родных, если она не вернется.
Людмилу в платье невесты уже похоронили. Игоря похоронят в Житомире. Тело мужа забрала его жена.
Полицейские устанавливаю причины и детали трагедии.
Ранее мы писали о том, что в Одесской области произошло жуткое двойное убийство.
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