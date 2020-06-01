В Новоград-Волынском районе, в селе Тальки, 41-летний мужчина выстрелил в спину 19-летней девушке из ружья. После этого мужчина застрелился. Об этом сообщает пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области.

Их тела нашли на одной из улиц.

По предварительной информации, Людмила возвращалась домой ночью, но за несколько метров до дома ее ждал Игорь. Они пообщались, после чего и произошла трагедия.

Сразу после убийства стрелок позвонил знакомому и рассказал о содеянном. Также звуки выстрелов слышали и соседи, которые пришли на место происшествия.

Мать убитой девушки Мария Деркач отметила, что мужчина умер до приезда медиков.

Выстрелил ей в спину, а себе выстрелил в грудь. Я, когда прибежала, он был еще жив. Она лежала на спине, а он так ее обнял. Говорил, чтобы в больницу ее везли

Погибшие были знакомы и находились в любовных связях. По словам родных девушки, она встречалась с мужчиной, несмотря на то, что он был женат и имел 16-летнюю дочь.

У пары часто были ссоры. Мужчина имел ревнивый характер, поднимал на девушку руку и потому она решила уйти от него. Тот грозился убить ее и родных, если она не вернется.

Людмилу в платье невесты уже похоронили. Игоря похоронят в Житомире. Тело мужа забрала его жена.

Полицейские устанавливаю причины и детали трагедии.

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