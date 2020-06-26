Прокурор по делу MH17 отмел версию с истребителем [ Редактировать ]
Прокуратура Нидерландов отказала защите о проведении дополнительного расследования версии о том, что малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит военным самолетом, сообщает ТАСС. По словам прокурора Варда Фердинандуссе, против этой версии указывает множество доказательств.
"Дополнительные расследования, у которых нет шанса на успех, должны быть отклонены... Против этой версии указывают многие доказательства, такие как повреждения на обломках самолета, посторонние предметы, обнаруженные в телах жертв катастрофы, записи речевого самописца и данные с радаров. И это еще не учитывая данных прослушки, показаний свидетелей, видео и фото, спутниковых изображений и сообщений в соцсетях, которые указывают на то, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук".
Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Слушания в суде Нидерландов возобновились в июне 2020 года. Нидерландские прокуроры уже заявили, что МН17 не находился в зоне поражения украинской ЗРК "Бук", поэтому украинские военные не могут быть причастны к трагедии.
Ранее сообщалось, что журналисты установили личность ключевого фигуранта "дела MH17".
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