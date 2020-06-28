"Допомога Схід": медзаклади прифронтової зони отримали гуманітарний вантаж від ЗСУ

Гуманітарна ініціатива армії "Допомога Схід" була започаткована першим командувачем операції Об'єднаних сил Сергієм Наєвим і функціонує вже другий рік. Одне із завдань: через допомогу прифронтовим медзакладам показати, що українська армія - це не тільки зброя та ведення бойових дій