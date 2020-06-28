На Донбассе погиб украинский военнослужащий, трое ранены [ Редактировать ]
27 июня боевики на востоке Украины 12 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб Операции объединенных сил.
В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.
Противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы.
Враг вел огонь возле Верхнеторецкого, Широкино и Водяного из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также были обстреляны позиции ВСУ возле Авдеевки, Гранитного, Марьинки, Светлодарска, Крымского, Орехово и Новотошковского.
Ранее сообщалось, что боевики в Донбассе блокируют пересечение линии разграничения.
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