Темною плямою на коронавірусній карті Європи залишаються окуповані Донецьк та Луганськ. Що там насправді з поширенням COVID-19 сказати неможливо. Та ще й на додачу - свавілля бойовиків: вони блокують перетин лінії розмежування. Ані чітких правил, ані будь-якого способу захистити себе.

Про те, що переживають люди на контрольних пунктах - далі - Руслан Смещук.

Пункт пропуску "Станиця Луганська". До самого Луганська кілометрів п'ятнадцять. Цей КПВВ - єдиний на всю область, який працює. Хоча зараз тут порожньо.

Неля Доценко, пресофіцер Лисичанського прикордонного загону:

Зазвичай ми оформляємо біля 900 осіб. Також завчасно слідували учасники ЗНО, ми мали по 50-60 осіб.

Порівняно з минулим роком, це приблизно 5 відсотків. Причина - коронавірус. І в такому режимі КПВВ працює з 10 червня. Цього тижня тут з'явилися люди, які їдуть на непідконтрольну територію навіть з-за кордону.

Валентина, перетинає лінію зіткнення:

4 месяца как уехала 5 числа и закрыли границы. А вот это пустили только в понедельник первый самолет, на Борисполь. Поэтому вот пришлось.

Валентина поїхала в Чехію до доньки і там застрягла. Зараз прямує до окупованого Луганська. Але подорож ця - як лотерея. Пропустять чи ні - невідомо.

Не знаю, приеду узнаю. Так шо не знаю, что сказать.

Багатьох окупаційна влада завертає назад.

Ну я дочку увидела, и пошла. Так помахала ей и пошла. И внучку. И не поговорили, ничего - так рукой помахали. И она оттуда и я оттуда, и все.

Аби пройти чи повернутися на контрольовану територію - треба мати смартфон із додатком "Дія", щоб дистанційно контролювати двотижневу самоізоляцію.

Неля Доценко, пресофіцер Лисичанського прикордонного загону:

Ми відмовляємо у пропуску осіб які не встановили додаток "Дія" - та не погодилися на 14 денну ізоляцію.

Навіть ті, хто не зміг потрапити в ОРДЛО - мають "Дію" встановити.

Владислав, перетинає лінію зіткнення:

Украинскую границу я пересек, а в ЛНР меня не пустили. Вернули назад. Назад я не могу вернутся, потому что мой айфон не поддерживает программу. Вот жену пропустили назад, а я завис здесь. Жена вышла в станицу Луганскую чтобы купить еще один телефон, и возможно его запустить.

Нові телефони у Станиці Луганський - зараз у топ продажів. Бо часом це єдиний варіант не зависнути між двома пунктами пропуску. Особливо тяжко літнім людям, які погано розуміються на гаджетах. Прикордонники допомагають пенсіонерам.

Покажете что появилось? Все идите. На паспортній контроль.

Владислав, прикордонник:

Контрольний пункт знаходиться на лінії розмежування, виникають складнощі з мобільним інтернетом із зв'язком взагалі. Тому ДПСУ просить громадян заздалегідь планувати подорож і встановлювати додаток "Дія" дома по прибутті прикордонники допоможуть з реєстрацією в додатку.

Пункт пропуску "Мар'їнка". Звідси можна побачити околицю Донецька. На КПВВ - ані душі.

Українська сторона пропускає та бойовики всіх завертають назад.

Ігор Заруднєв, речник Краматорського прикордонного загону:

В КПВВ Марьїнка пропуск здійснюється нами щоденно з 11 до 14, але наразі він заблокований представниками незаконних збройних формувань. І пропуск з їхнього боку не здійснюється ані на виїзд, ані на в'їзд.

І з 10 червня тут живуть люди. У буквальному сенсі ось у цих наметах. Спочатку вони намагалися пройти, коли бойовики їх не пустили, ночували в чистому полі, на нейтральній території.

Наталя Буткевич, живе на непідконтрольній території:

Нас таких 18 человек, у яких немає ні денег щоб вернуться назад, денег нету. Хоть и маленькая сума, но их нет. У мене деньги остались тільки перейти цей Марьїнский, ну ДНР в додому поїхати. Все - денег нету. Это спасибо Красному кресту - нас кормили неделю.

Наталя не може потрапити на непідконтрольну територію вже п'ять місяців.

Наталія Буткевич, живе на непідконтрольній території:

На блок посту я з 11, а так я приїхала сюди 12 февраля. У меня тут родственники на этой стороне, надо било приехать, поховала родственницу. А выехать не могу уже с 12 февраля.

У її тезки ситуація ще гірша. Вона приїхала з Донецька, щоб оформити документи як опікун цієї дівчинки.

Наталія, живе на непідконтрольній території:

Приехала я в воскресенье 8 марта, в понедельник одного врача, другого. В четверг справка была готова, но тупо печать не смогли поставить - главврач сделала себе выходной. А в субботу уже не пускали. Мы так и остались.

Розповідає: доки вона поневірялася, в Донецьку - помер син. Чи то від туберкульозу, чи то від коронавірусу.

Наталія, живе на непідконтрольній території:

Еще 10 был жив, 13 умер. За 2 недели. Его в больницу положили 31 мая - а 13 июня умер. 18 ему 37 лет должно быть. Там у нас 2 маленьких детей - 4 и 5 лет будет летом.

Попереду в Наталі боротьба за онуків, бо одного разу вона вже забирала їх із сиротинця. Та поки вона живе в наметі і чекає, коли з того боку нарешті відкриють пункт пропуску.