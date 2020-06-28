Катя Осадчая призвала всех "помнить о своих обязанностях" [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила украинцев с Днем Конституции Украины и призвала всех и каждого, в первую очередь помнить - не только о своих правах, но и обязанностях. Осадчая поделилась с поклонниками очень нежным, женственным фото, которое было приурочено к этому празднику. Снимками Осадчая поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, ранее полуголая Слава из "НеАнгелов" шокировала поклонников снимком живота.
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