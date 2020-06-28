Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, поздравив их с Днем Конституции, находясь на черноморском побережье Херсонской области.

Глава государства призвал людей ответить самому себе на простой, но важный вопрос "А что для тебя Конституция?".

Возможно, наша Конституция - это источник ответов? Ответов, в которых порой нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?

Зеленский отметил, что лично для него беречь Украину значит "беречь каждого украинца" и призвал граждан "научиться уважать права друг друга".

Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем в перегруженной фуре. А особенно – помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, любого, кто имеет мнение, отличное от твоего.

Глава государства призвал украинцев "беречь себя, беречь людей вокруг нас и беречь Украину!".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал отставки народного депутата, которая назвала детей безработных "низкого качества".