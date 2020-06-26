Полуголая Слава из "НеАнгелов" шокировала поклонников снимком живота [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская шокировала своих поклонников, показав фото живота. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.
В кадре звезда позирует в одних шортах, прикрыв оголенную грудь рукой.
"Я надеюсь, это колбаса", - подписала фото звезда.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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