Супруга депутата николаевского областного совета была найдена мертвой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По информации, женщина из травматического оружия совершила выстрел себе в голову, от которого и погибла.

В полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову.

Отмечается, что во время трагедии муж находился в одной квартире с погибшей. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Ранее мы писали, что известный актер покончил жизнь самоубийством. Мужчина снимался в индийских фильмах.