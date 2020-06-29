В Николаеве трагически погибла жена депутата [ Редактировать ]
Супруга депутата николаевского областного совета была найдена мертвой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
По информации, женщина из травматического оружия совершила выстрел себе в голову, от которого и погибла.
В полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову.
Отмечается, что во время трагедии муж находился в одной квартире с погибшей. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "умышленное убийство".
Ранее мы писали, что известный актер покончил жизнь самоубийством. Мужчина снимался в индийских фильмах.
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