В Москве полицейские получили сигнал об убийстве. Сообщение о нем поступило по телефону.

Правоохранители прибыли на вызов и обнаружили тело задушенной женщины. Однако во время осмотра потерпевшая неожиданно для всех пришла в себя. Также она рассказала о событиях, предшествовавших вызову полиции. Выяснилось, что во время пьяной ссоры мужчина повалил жену на диван, накинул на нее матрас и стал душить. Когда она потеряла сознание, нападавший решил, что убил женщину и вызвал полицию.

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Сообщается, что супруги прожили вместе уже 19 лет. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, однако пострадавшая отказалась от госпитализации. Полицейские проверяют обстоятельства инцидента и решают, как его квалифицировать.

Раньше сообщалось о том, что мужчина случайно сжег в чайнике полтора миллиона.