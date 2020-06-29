Власти Ирана выдали санкцию на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, обвиняемых в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил прокурор Тегерана Али аль-Каси Мехр.

Судебная власть Ирана выдала ордер на арест в общей сложности 36 человек, причастных к убийству генерал-лейтенанта Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран

Иранские власти обратилась с соответствующим заявлением в Интерпол и попросила международную полицейскую организацию дать им "красный статус".

Но, представители Интерпола заявили ВВС, не рассматривать иранский запрос об аресте Трампа, поскольку устав "строго запрещает организации осуществлять любую деятельность или вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера".

Стоит отметить, что главного военного стратега и архитектора внешней политики Ирана Сулеймани убили американской ракетой в Багдаде 3 января.

Приказ на эти действия отдал Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире". Он обвинил его в планировании нападений поддерживаемыми Ираном боевиками на американские войска на Ближнем Востоке.

Иран тогда пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Он вышел из ядерной сделки 2015 года и обстрелял американские военные базы в Ираке. В ответ США нанесли несколько воздушных ударов по иранским военным объектам.

Напомним, ранее The Rolling Stones пригрозили Трампу судом.

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