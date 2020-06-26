На военной базе в Иране произошел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
В Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе. Об этом сообщает The Guardian.
На военном комплексе Парчин взорвался резервуар с техническим газом, из-за чего в небе появилась яркая вспышка.
Отмечается, что в этом районе расположены объекты министерства обороны, в том числе, исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.
В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.
В результате инцидента никто не пострадал.
First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
Ранее сообщалось, что в киевской многоэтажке произошел мощный взрыв газа.
Также мы писали о том, что Иран назвал условия передачи Украине "черных ящиков".
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