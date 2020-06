В Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе. Об этом сообщает The Guardian.

На военном комплексе Парчин взорвался резервуар с техническим газом, из-за чего в небе появилась яркая вспышка.

Отмечается, что в этом районе расположены объекты министерства обороны, в том числе, исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

В результате инцидента никто не пострадал.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC