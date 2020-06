Всемирно известная рок-группа The Rolling Stones предупредила президента США Дональда Трампа, что у него могут возникнуть проблемы и он легко может столкнуться с судебным иском, если продолжит использовать песни группы в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает сообщает BBC, ссылаясь на заявлении адвокатов группы.

По данным BBC, в заявлении адвокатов группы говорится, что они работают с организацией защиты прав исполнителей, BMI, чтобы пресечь незаконное использование музыки The Rolling Stones.

Отмечается, что песня You Can't Always Get What You Want группы The Rolling Stones использовалась на митинге Трампа в Оклахоме.

Эту же песню Трамп использовал во время своей кампании на выборах 2016 года. Тогда музыкантам пришлось заявить в Twitter, что они не поддерживают Дональда Трампа.

Теперь BMI уведомила штаб Трампа, что использование песен The Rolling Stones без их согласия во время политических акций будет нарушением прав музыкантов, и может стать предметом судебного разбирательства.

