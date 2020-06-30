Во вторник, 30 июня, почти всю территорию Украины будут заливать дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки ожидаются в центральных регионах страны, при этом температура будет теплой от +26 до +30 градусов. На западе Украины синоптики тоже обещают дожди. Температура будет чуть ниже, чем в центральных областях, от +23 до +28.

Сухо должно быть на юге, где ожидается облачная погода с жарой от +30 до +32 градусов. В Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях осадков тоже не обещают, температура от +27 до +32.

В Киеве будет дождливо, но тепло: от +26 до +28 градусов.

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