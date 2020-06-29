Прогноз погоды на 29 июня: где в Украине пройдут дожди [ Редактировать ]
В понедельник, 29 июня, в Украине будет жаркая погода, в большинстве областей ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дожди ожидаются на западе и востоке страны. Жаркая и солнечная погода будет в Киеве, центральных областях и на юге Украины.
Ужгород – +28...+30 °С
Львов – +27...+29 °С
Ивано-Франковск – +28...+30 °С
Тернополь – +27...+29 °С
Черновцы – +28...+30 °С
Хмельницкий – +26...+28 °С
Луцк – +27...+29 °С
Ровно – +27...+29 °С
Житомир – +27...+29 °С
Винница – +27...+29 °С
Одесса – +29...+31 °С
Николаев – +31...+33 °С
Херсон – +30...+32 °С
Симферополь – +29...+31 °С
Кропивницкий – +27...+29 °С
Черкассы – +27...+29 °С
Чернигов – +27...+29 °С
Сумы - + 26... + 28 °С
Полтава – +27...+29 °С
Днепр – +27...+29 °С
Запорожье – +30...+32 °С
Донецк – +26...+28 °С
Луганск – +26...+28 °С
Харьков – +26...+28 °С
Киев – +27...+29 °С
Читайте также, почему не рекомендуется пить алкоголь в жаркую погоду.
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