погода в Украине на 29 июня/Фото: pixabay

В понедельник, 29 июня, в Украине будет жаркая погода, в большинстве областей ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди ожидаются на западе и востоке страны. Жаркая и солнечная погода будет в Киеве, центральных областях и на юге Украины.

Ужгород – +28...+30 °С

Львов – +27...+29 °С

Ивано-Франковск – +28...+30 °С

Тернополь – +27...+29 °С

Черновцы – +28...+30 °С

Хмельницкий – +26...+28 °С

Луцк – +27...+29 °С

Ровно – +27...+29 °С

Житомир – +27...+29 °С

Винница – +27...+29 °С

Одесса – +29...+31 °С

Николаев – +31...+33 °С

Херсон – +30...+32 °С

Симферополь – +29...+31 °С

Кропивницкий – +27...+29 °С

Черкассы – +27...+29 °С

Чернигов – +27...+29 °С

Сумы - + 26... + 28 °С

Полтава – +27...+29 °С

Днепр – +27...+29 °С

Запорожье – +30...+32 °С

Донецк – +26...+28 °С

Луганск – +26...+28 °С

Харьков – +26...+28 °С

Киев – +27...+29 °С

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