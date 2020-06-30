Киев с 1 июля вынужденно изменит условия предоставления проезда для льготных категорий граждан в общественном транспорте. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при условии регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут делать органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", - сообщил мэр.

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Итак, с 1 июля пассажирам, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы необходимо:

приобрести билет в любой удобным образом;

воспользоваться им в общественном транспорте

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Кличко подчеркнул, что такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

Он также отметил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении Сбербанка.

Ранее мы писали о том, что Киев окончательно переходит на е-билет в транспорте.