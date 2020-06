Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV выложил на YouTube вторую песню для своего дебютного музыкального альбома "Внутренний мир" (Inner World).

Композиция получила название "Одна из моих любимых молитв" (One of My Favorite Prayers).

Первый сингл "Сострадание" (Compassion) Далай-лама выложил в сеть в начале июня. В альбом Inner World войдут 11 треков. Его выход запланирован на 6 июля - в этот день Далай-лама отпразднует 85-летие. Вся выручка от продажи диска пойдет на благотворительность.

Лидер независимого Тибета Далай Лама несколько десятилетий находится в изгнании. В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира, также удостоен высшей награды США - Золотой медали конгресса.

По словам Далай-ламы, у него есть три основных обязательства:

разъяснить людям важность общечеловеческих ценностей и секулярной этики; способствовать гармонии между представителями разных вероисповеданий; оказывать помощь тибетскому народу в его стремлении сохранить свою самобытность и культуру.

