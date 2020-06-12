Далай-лама выпустит свой дебютный музыкальный альбом под названием Inner World (Внутренний мир) 6 июля – на свое 85-летие. Все вырученные за продажу диска деньги передадут на благотворительные цели. Об этом пишет newsyou.info.

Отмечается, что буддистский духовный лидер записал альбом вместе с известной исполнительницей-буддисткой Джунель Кунин.

"Я никогда не слышала, чтобы он говорил так. Он был так взволнован… Он говорил о том, как музыка может помочь людям так, как он не может. Музыка поможет вернуть нас к нашей истинной природе и нашей добросердечности", - рассказала Кунин, вспоминая о записи альбома с Далай-ламой.

Inner World содержит 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении Далай-ламы, наложенные на нью-эйдж-музыку.

Все вырученные от продажи альбома средства будут отправлены на благотворительность.

Далай-лама опубликовал сингл Compassion (Сострадание) со своего дебютного альбома в YouTube. В основе композиции - одна из самых известных буддистских молитв.

Ранее сообщалось, что Боб Дилан впервые за 8 лет выпустит альбом.