Во вторник, 30 июня, во время заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы. Таможня должна отойти от бюрократических процедур. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это на платный сервис", - сообщил глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.

Также в рамках реформы планируют усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу. - ред.) в жизни", - сказал президент Владимир Зеленский.

Кроме этого была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал. Участники согласились продолжить работу над его совершенствованием.

Ранее глава Минфина поставил ультиматум руководителям таможни и налоговой.