Главам Таможенной и Налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя. В противном случае они будут уволены. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко (на фото) в эфире одного из телеканалов.

"Руководителям налоговой (Алексей Любченко - ред.) и таможенной служб (Игорь Муратов - ред.) поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%... Это их зона ответственности. И если руководство не справится в налоговой и таможне, оно будет уволено", - заявил министр.

Сергей Марченко напомнил о волне увольнений в таможенной и налоговой службах.

"Никто не будет терпеть ни коррупцию, ни схемы, ни на таможне, ни в налоговой. Мы уже провели три коллегии таможенной службы. Уволили 50% региональных таможенников, две трети налоговой службы также уволены. То есть мы делаем определенные ротации, определенные изменения. Этого недостаточно, я прекрасно понимаю. Сейчас все равно есть контрабанда", - признал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новый таможенный тариф, а Кабмин повысил зарплаты таможенникам на 50%.