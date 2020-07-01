Закрытие курортов: в Минздраве назвали условие [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения заявили, что введение жесткого карантина возможно только в случае значительного роста числа зараженных коронавирусом. Тем временем, власти рассчитывают, что Украина не пойдет по сценарию Италии и Испании. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
На вопрос о том, могут ли закрыть украинские курорты из-за эпидемиологической ситуации, глава Минздрава ответил, что в случае значительного увеличения числа зараженных.
При такой серьезной ситуации у нас могут вводит дополнительные ограничения. В том числе жесткий карантин.
Вместе с тем он сказал, что полное снятие карантина возможно только, когда Минздрав перестанет фиксировать новые случаи инфицирования, но сейчас цифры говорят обратное.
Ранее Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.
по теме
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на среду, 1 июля, в Украине зафиксировали 44 998 случаев COVID-19
В Украине намерены закрыть курорты
Кабмин рассматривает введение дополнительных ограничений.
Медики стали меньше болеть коронавирусом - Степанов
Заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников сократилась
Тест на коронавирус собрал в Луцке длинную очередь
Возле Волынского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом собралось более 30 человек
Коронавирус у жены Зеленского: появились новости о здоровье первой леди
Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение