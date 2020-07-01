В Министерстве здравоохранения заявили, что введение жесткого карантина возможно только в случае значительного роста числа зараженных коронавирусом. Тем временем, власти рассчитывают, что Украина не пойдет по сценарию Италии и Испании. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос о том, могут ли закрыть украинские курорты из-за эпидемиологической ситуации, глава Минздрава ответил, что в случае значительного увеличения числа зараженных.

При такой серьезной ситуации у нас могут вводит дополнительные ограничения. В том числе жесткий карантин.

Вместе с тем он сказал, что полное снятие карантина возможно только, когда Минздрав перестанет фиксировать новые случаи инфицирования, но сейчас цифры говорят обратное.

Ранее Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного прекращения работы общественного транспорта в некоторых городах и областях из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.